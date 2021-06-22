Подгоревшая еда стала причиной эвакуации людей из торгового центра в Нижнем Новгороде

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22 июня 2021, 18:50

pixabay.com

Из торгово-развлекательного центра "Небо" в административном центре Нижегородской области пришлось эвакуировать порядка 2000 людей. Среди них и работники, и посетители.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел из-за пригоревшей на плите пищи. В числе эвакуированных 150 несовершеннолетних. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв, пишет РИА Новости.

Спасателей проинформировали об инциденте сегодня, 22 июня, в 17:13. К торговому центру прибыли 35 спасателей, а также 11 единиц техники, сообщает vremyan.ru. Подчеркивается, что в “Небе” подобные инциденты не являются редкостью.

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