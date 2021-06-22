В Татарстане произошло смертельное ДТП с участием «Газели» и иномарки

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22 июня 2021, 16:24

pixabay.com

На территории Татарстана сегодня, 22 июня, произошла смертельная дорожная авария. Трагедия случилась на трассе М-7 под Набережными Челнами.

Местную дежурную часть ОГИБДД УМВД России проинформировали о произошедшем ДТП в 10:20. Как сообщает РИА Новости, столкнулись “Газель” и иномарка Hyundai. В аварии погиб ребенок. Ему было 11 лет.

По словам Руслана Галиева, старшего помощника прокурора Татарстана, в ДТП травмы получили двое несовершеннолетних и женщина-водитель. Медики отвезли их в больницу. В настоящее время специалисты устанавливают все детали произошедшей трагедии. Также подчеркивается, что к месту ДТП направился первый заместитель прокурора города Набережные Челны.

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