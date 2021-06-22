Вожатую подмосковного детского лагеря подозревают в убийстве коллеги

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22 июня 2021, 10:47 Источник: РИА Новости

фото: сайт Следкома РФ

Старший помощник руководителя СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что сотрудниками правоохранительных органов задержана вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги.

Во вторник, 22 июня, в детском лагере в Пушкинском городском округе в одной из комнат нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. Отмечается, что задержанная девушка проживала в одной комнате с погибшей. Установлено, что в ходе конфликта 23-летняя подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения напала на свою коллегу. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику.

Кроме того, источник в правоохранительных органах уточнил, что около 2.00 в ДОЛ «Лесной лорд» в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые распивали алкоголь. Во время застолья между девушками возник спор, кто лучшая вожатая. В результате ссоры одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая выбежала в коридор, где впоследствии скончалась.

Врадий отметила, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, криминалисты и следователи осмотрели место преступления, изъяли смывы и нож. Она добавила, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Московской области также организовала проверку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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