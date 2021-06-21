В Общевойсковой академии имени М. В. Фрунзе в Москве произошло задымление

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21 июня 2021, 18:59 Источник: РИА Новости

МЧС, фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/ globallookpress.com

В понедельник, 21 июня, в Общевойсковой академии имени М. В. Фрунзе в центре Москвы, произошло возгорание. В настоящий момент пожар ликвидирован, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Девичьего поля, д дом 4… Происходило возгорание в административном здании на третьем этаже в одном из кабинетов на площади 30 квадратных метров», - пояснили в МЧС.

По данным экстренных служб, пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 15.26.

В Минобороны уточнили, что в одном из помещений учебного корпуса Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» дежурной службой было выявлено задымление. Его оперативно устранила пожарная команда. Сейчас выясняются причины случившегося.

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