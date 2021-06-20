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Во время ДТП в Твери погибли мотоциклист и его пассажир

, 12:59 Источник: toptver.ru

Во время ДТП в Твери погибли мотоциклист и его пассажир
фото с места происшествия, vk.com/ УВИДЕНО В ТВЕРИ

В Твери на улице Туполева возле Пожарной площади произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и внедорожника Toyota. Инцидент произошел в субботу, 19 июня, около 21.05, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался по Туполева со стороны улицы Маяковского и при повороте налево столкнулся с мотоциклом BMW, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 40-летний мотоциклист скончался на месте, находящегося с ним 29-летнего пассажира госпитализировали. Однако позже он умер в больнице. Отмечается, что погибшие передвигались в шлемах, но без защитной экипировки.

В ходе проверки у водителя Toyota признаков алкогольного опьянения не обнаружено, у погибшего был взят биологический материал для экспертизы.

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