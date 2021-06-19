Во время разгона вечеринки во Франции пострадали пять жандармов, а отдыхающему оторвало руку

Близ французского города Редон 18 июня порядка 1500 граждан решили провести музыкальную вечеринку. В итоге мероприятие обернулось столкновениями с сотрудниками жандармерии и полиции.
Правоохранители, прибыв на место, призывали отдыхающих разойтись, ведь в стране запрещается проводить массовые мероприятия. Это взбесило собравшихся, и в сторону стражей порядка полетели бутылки с горючей смесью.
В ходе столкновений травмы получили 5 жандармов. Этой информацией поделился Эмманюэль Бертье, префект департамента Иль и Вилен. Кроме того, сообщается, что в медицинское учреждение доставили участника музыкальной вечеринки в возрасте 22 лет, которому оторвало руку. Правоохранители разгоняли мероприятие в течение примерно 7 часов.
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