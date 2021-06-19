Бирюков сообщил о троих пострадавших пожарных и одном сотруднике склада при пожаре в Москве

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19 июня 2021, 21:12

Пожар на складе в Москве, фото: vk.com/mosmchs

В Москве в результате пожара на пиротехническом складе на Лужнецкой набережной в субботу пострадали трое пожарных и один кладовщик. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что пострадавший сотрудник склада от госпитализации отказался.

Два огнеборцы получили тепловой удар, от госпитализации тоже отказались. В больницу отвезли одного пожарного, который вдохнул пары пенообразователя. Он находится в институте Склифосовского. По словам Бирюкова, медики должны проверить его состояние.

На тушение пожара была направлена авиация. По словам Бирюкова, за счёт применения авиации удалось достаточно быстро ликвидировать возгорание на складе пиротехники.

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