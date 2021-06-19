В Тульской области в ДТП с микроавтобусом получили травмы семь человек

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19 июня 2021, 20:46

pixabay.com

На территории Тульской области произошла дорожная авария, участниками которой стали фура и маршрутка. Данная информация поступила от УМВД по региону.

ДТП случилось примерно в семь часов вечера на 223-м км трассы “Крым” близ Карамышево. Отмечается, что транспортные средства столкнулись лоб в лоб. В аварии травмы получили семь граждан. По данным “Тульских Новостей”, к месту ДТП направили вертолёт санавиации.

Согласно предварительной информации, фура выехала на встречку и влетела в микроавтобус. Пострадавшими являются люди, находившиеся на момент аварии в маршрутке, пишет РИА Новости. На место прибыли также спасатели и полицейские.

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