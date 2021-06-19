В тушении пожара в районе Лужников задействовали вертолёты Ка-32А

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19 июня 2021, 19:04 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На складе пиротехники в районе Лужников в российской столице 19 июня произошел серьезный пожар. Спасателей проинформировали о возгорании в 17:36.

В экстренных службах сообщили, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Огонь распространился по площади 500 м2.

Стало известно, что в тушении пожара задействовали авиацию. По данным пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, к Лужнецкой набережной направились два пожарных вертолёта Московского авиационного центра.

Подчеркивается, что речь идет о винтокрылых машинах Ка-32А, оснащенных водосливным устройством ВСУ-5. В российском МЧС отметили, что объявили третий ранг пожара.

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