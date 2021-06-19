Получившего ранения при стрельбе в Абхазии гражданина России перевезли вертолётом в Краснодар

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19 июня 2021, 18:42 Источник: ТАСС

pixabay.com

В темное время суток 15 июня в городе Абхазии Пицунда произошла стрельба, в результате чего получили ранения двое граждан Российской Федерации. Поступила информация о том, что одного из них доставили по воздуху в административный центр Краснодарского края.

Там его поместили в краевую клиническую больницу № 1. Об этом рассказал источник в оперативных службах региона. Отмечается, что ранее доставленный в Краснодар мужчина пребывал в Сочи. Он получил огнестрельное ранение ног. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В россиян стрелял Дмитрий Пилия, гражданин Абхазии. Его задержали, в республике в отношении него возбудили уголовное дело. Накануне его арестовали на 2 месяца.

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