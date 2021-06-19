В Кемеровской области в городском бассейне утонул молодой мужчина

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19 июня 2021, 16:20

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На территории Кемеровской области молодой мужчина-посетитель утонул, когда плавал в одном из бассейнов. Ему было 27 лет.

Трагедия произошла в городском бассейне "Металлург" города Белово. Данная информация поступила от пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по региону. В настоящее время специалисты проводят доследственную проверку.

Правоохранителей проинформировали о произошедшем сегодня, 19 июня. Согласно предварительной информации, несовершеннолетние обратились к инструктору, когда заметили, что мужчина неожиданно ушел под воду. Подоспевший специалист достал его из воды и приступил к реанимационным мероприятиям. К сожалению, мужчина умер в машине скорой помощи.

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