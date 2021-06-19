Почти две тысячи человек эвакуировали в Крыму из-за ливней

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19 июня 2021, 08:00 Источник: ГУМЧС России по Республике Крым

паводок в Крыму, vk.com/ytatljh

В Крыму из-за последствий ливней эвакуировали более 1 770 человек. Почти 200 граждан в настоящий момент находятся в пунктах временного размещения, заявили сотрудники регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что была проведена эвакуация населения, которое оказалось в зонах подтоплений после сильных ливней. Среди них 321 ребенок.

Подчеркивается, что 183 человека, в частности, 36 несовершеннолетних, сейчас находятся в пяти пунктах временного размещения.

Накануне стало известно, что власти Республики Крым запросят помощь федерального центра для компенсации ущерба жителям подтопленных ливнями и паводками районов.

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