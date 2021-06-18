В Карачаево-Черкесии на реке Кубань опрокинулись два катамарана, погибли два человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 июня 2021, 19:12

фото: Вконтакте

В Карачаево-Черкесии на реке Кубань в пятницу, 18 июня, опрокинулись два катамарана. В результате происшествия погибли два человека. 12 туристов спаслись. Их доставили в больницу для обследования в Карачаевск.

Спасатели тело одного человека, оказавшегося в воде после опрокидывания катамарана, нашли сразу. Тело второго искали дольше. Второго туриста унесло сильным течением, его уже вытащили на берег. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов написал об инциденте на своей странице в Instagram. "Группа туристов из 14 человек отправилась в сплав на двух катамаранах самостоятельно, не зарегистрировавшись при этом в МЧС.

Во время сплава катамараны перевернулись...Создан оперативный штаб, ситуацию держу на контроле", - написал глава региона. Темрезов выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Минздраве региона уточнили, что одного туриста после обследования оставили в больнице. Он находится в состоянии средней тяжести. У него множественные ушибы средней и легкой степени тяжести, угрозы жизни, к счастью, нет. Других пострадавших туристов, которые получили легкие ушибы, врачи выписали, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости