Молния спалила куриц на челябинской птицефабрике

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18 июня 2021, 07:29 Анна Семенова

Птиц спасти не удалось. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Крупный пожар на «Рависе», по предварительным данным, мог начаться во время грозы

Вчера, 17 июня, в Челябинск пришел штормовой ветер. Он привел с собой тучи. Началась гроза. Вечером, в начале седьмого, в пожарную службу поступил сигнал, что горит птицефабрика в Сосновском районе. Когда огнеборцы примчались на место, полыхала крыша птичника, огонь уже расползался внутри помещения.

26 машин и 83 человека понадобилось, чтобы потушить четыре тысячи квадратных метров горящей площади.

Как сообщается сотрудниками МЧС, работники птицефабрики успели покинуть здание, никто из персонала не пострадал. Но спасти куриц, которые были в птичнике, не удалось, все они погибли.

Победить открытый огонь удалось только к 22.38. Далее пришлось разобрать кровлю, чтобы пролить все конструкции изнутри.

В МЧС сообщили, что причиной пожара могла стать молния, попавшая в кровлю птичника. Эту предварительную версию сейчас проверяют специалисты испытательной лаборатории.

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