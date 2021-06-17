В Набережных Челнах подросток, пытаясь спасти упавшего в фонтан ребенка, погиб от удара током

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 июня 2021, 21:58 Источник: РИА Новости

фонтан, фото: pixabay.com

В Набережных Челнах в фонтане двух детей ударило током. В результате происшествия один мальчик погиб, второго госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает СК РФ по Республике Татарстан.

По данным следствия, около 14.00 (мск) в субботу, 12 июня, в фонтан на бульваре Энтузиастов упал мальчик 2003 года рождения. Ему пытался помочь 12-летний подросток, но в этот момент обоих ударило разрядом электрического тока. Уточняется, что уровень воды был 20 см.

«Детей вытащили сотрудники полиции, которые в этот момент проходили мимо … старший мальчик скончался в больнице скорой медицинской помощи», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что второй ребенок находится в реанимации с отеком головного мозга. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Хабаровске.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости