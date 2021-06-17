Не уследила бабушка: в Магнитогорске 10-месячный ребенок выпал с третьего этажа

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17 июня 2021, 18:48 Анна Семенова

Оставлять детей в комнате с открытыми окнами нельзя! Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Мальчика чудесным образом спасли кусты под окном.

Город металлургов уже в третий раз с начала месяца попадает в сводки из-за выпавших из окна детей.

Совсем недавно четырехлетний мальчишка вместе с москитной сеткой вылетел с пятого этажа дома на проспекте Пушкина. С многочисленными травмами его увезли в больницу, но врачи оказались бессильны.

Еще один мальчик выпал со второго этажа, но, к счастью, выжил, сейчас он проходит лечение.

И вот вчера, 16 июня, – еще одно ЧП. Вечером в Ленинском районе 10-месячный сорванец улучил момент, когда приглядывавшая за ним бабушка на минуту вышла из комнаты, и отправился покорять подоконник.

Когда женщина увидела, что ни внука, ни москитной сетки на окне нет, она сразу ринулась во двор. Шансов, что такой кроха выживет, улетев с третьего этажа, было немного. Но парню повезло! Кусты, находившиеся на его пути, смягчили удар. В итоге у мальчика зафиксировали только несколько ушибов.

Кстати, ручка с замком на пластиковое окно стоит около 200 рублей. Интересно, что таким простым способом защиты детей многие до сих пор пренебрегают. Не оставляйте малышей без присмотра!

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