Четыре человека погибли в ДТП под Рязанью

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16 июня 2021, 20:38 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Aleksander Polyakov/Global Look Press

На трассе Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Авария случилась сегодня в 17.55 недалеко от села Гремячка, на 251-м километре автодороги Р-22 "Каспий". Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-21124 под управлением 48-летнего жителя Тамбова и тягач с полуприцепом, которым управлял 42-летний житель того же города.

Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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