Один рыбак погиб после опрокидывания лодки в Вологодской области

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16 июня 2021, 17:41 Источник: СУСК РФ по Вологодской области

лодка, pixabay.com

В Вологодской области 14 июня перевернулась лодка с рыбаками. Согласно последней информации регионального СУСК РФ, в результате случившегося один мужчина утонул, а двоим удалось спастись.

Установлено, что трое жителей села Верховажье, которые отправились ловить рыбу на озере Колозерка в Кирилловском районе, в результате опрокидывания лодки оказались в воде без спасательных жилетов. Один из них попытался доплыть до берега, но не смог справиться с течением и утонул. Двое мужчин ухватились за судно и спаслись.

Есть данные о том, что тело погибшего к настоящему моменту извлечено на сушу.

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