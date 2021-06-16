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В Забайкалье в гараже около больницы обнаружили тела умерших людей

, 09:59 Источник: РИА Новости

В Забайкалье в гараже около больницы обнаружили тела умерших людей
СК РФ, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

В Забайкальском крае следователи организовали проверку по факту обнаружения в гараже около больницы импровизированного морга. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

«Доследственная проверка проводится по сообщениям СМИ об обнаружении тел в гараже больницы в Могоче», - пояснили в ведомстве.

По некоторым данным, тела и останки людей найдены в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче. Отмечается, что один из умерших находится в данном помещении с января.

Следователи изучат место и выяснят, кто и зачем там складировал трупы людей. По результатам проверки будет решено, есть ли в случившемся состав преступления или нет.

Региональный Минздрав тоже начал служебную проверку.

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