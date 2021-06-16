В Челябинске женщина и ребенок пострадали из-за самокатов
16 июня 2021, 09:03 Анна Семенова
За сутки произошло сразу две аварии с участием двухколесного транспорта
В сводку ГИБДД за 15 июня попали два ДТП с участием самокатов. И оба произошли на проспекте Победы. В первом случае, утром, пострадала 26-летняя женщина. Она шла по тротуару в районе дома №10. Там же ехал мощный электросамокат, управлял которым мужчина без водительских прав. Врачи диагностировали у пострадавшей травмы, лечиться она будет амбулаторно.
А вечером, во дворе дома №340 жертвой стал сам самокатчик. Которому всего 10 лет. Управлял он обычным детским транспортом, без мотора. В него врезалась машина «Яндекс.Такси». 30-летний водитель «Рено» сказал, что не заметил ребенка. Школьника увезли с травмами в больницу.
И в том и в другом случае проводятся расследования.
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