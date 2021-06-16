В Челябинске наказали виновных за ожоги детей на стройке

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 июня 2021, 07:57 Анна Семенова

Сейчас доступ на опасный недострой закрыт. Фото: сайт прокуратуры Челябинской области

Мальчики спокойно заходили на запретную территорию и играли там

Травму 13-летние ребята получили 1 мая. Друзья гуляли на территории недостроя на Краснопольской площадке, 13. С собой они взяли бутылки с водой. Увидев торчащий провод, один из них плеснул на него. Оказалось, что ток был подключен. Мальчики оказались в ожоговом центре с серьезными травмами.

Сведения из больницы поступили в полицию, а оттуда – в прокуратуру. Следователи выяснили, кто хозяин недостроенного дома. Право на объект принадлежит Фонду «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области».

Выезд на место показал: территория в некоторых местах не огорожена, любой человек, в том числе ребенок, может беспрепятственно войти. А это нарушение федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

В итоге директору Фонда «Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области» внесено представление с требованием устранить все нарушения.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что на сегодняшний день доступ для посторонних на недострой закрыт, охрана объекта усилена.

Кстати, еще один недострой является головной болью жителей «Паркового». Он расположен на территории 47 микрорайона и принадлежит одному из университетов города. Подростки выбили все окна и регулярно находятся на опасной площадке. Жильцы окрестных домов неоднократно писали в разные инстанции с просьбой огородить недострой, однако, проблема не решается.

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