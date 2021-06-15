Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Новой Москве

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15 июня 2021, 22:01 Источник: РИА "Новости"

машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Вечером стало известно о задержании мужчины, который подозревается в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Ранее стало известно, было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин, тела которых были обнаружены после пожара. Согласно предварительным данным следствия, сегодня утром в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения возгорания нашли убитых гражданок, их личности сейчас устанавливаются.

В ближайшее время подозреваемый в совершении преступления будет доставлен в подразделение СК РФ для проведения проверки на причастность к убийству.

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