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Житель Москвы украл из храма Евангелие в драгоценном окладе

, 15:34 Источник: МВД МЕДИА

Житель Москвы украл из храма Евангелие в драгоценном окладе
купол православного храма, pixabay.com

Житель Москвы похитил из храма Евангелие в драгоценном окладе, а после задержания сотрудниками правоохранительных органов заявил, что хотел таким образом "приобщиться к православной культуре".

Кража была совершена в храме Преображения Господня на Преображенской площади, который был построен в XVIII веке.

55-летний москвич после задержания заявил, что позаимствовал Евангелие в целях приобщения к православной культуре. Книга была изъята у подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Житель столицы был отпущен под подписку о невыезде.

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