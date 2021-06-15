Житель Москвы украл из храма Евангелие в драгоценном окладе

Житель Москвы похитил из храма Евангелие в драгоценном окладе, а после задержания сотрудниками правоохранительных органов заявил, что хотел таким образом "приобщиться к православной культуре".
Кража была совершена в храме Преображения Господня на Преображенской площади, который был построен в XVIII веке.
55-летний москвич после задержания заявил, что позаимствовал Евангелие в целях приобщения к православной культуре. Книга была изъята у подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Житель столицы был отпущен под подписку о невыезде.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.