Аргументы Недели →
Происшествия
13+
В Сомали жертвами взрыва террориста-смертника 15 июня стали 20 человек
15 июня 2021, 12:41
Источник:
РИА Новости
Рядом с военно-тренировочной базой в Могадишо, столице Сомали, произошел взрыв. Устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами взрыва стали два десятка человек. Данная информация поступила от местного информационного ресурса Goobjoog News. Трагедия произошла в утренние часы 15 июня. Отмечается, что погибли преимущественно мирные жители. Террорист подорвал себя, когда находился в очереди призывников в армию страны.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
- Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
- Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
ПФ