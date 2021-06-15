В Сомали жертвами взрыва террориста-смертника 15 июня стали 20 человек

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15 июня 2021, 12:41 Источник: РИА Новости

Рядом с военно-тренировочной базой в Могадишо, столице Сомали, произошел взрыв. Устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами взрыва стали два десятка человек. Данная информация поступила от местного информационного ресурса Goobjoog News. Трагедия произошла в утренние часы 15 июня. Отмечается, что погибли преимущественно мирные жители. Террорист подорвал себя, когда находился в очереди призывников в армию страны.

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