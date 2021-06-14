В Челябинской области при взрыве в жилом доме пострадал 26-летний мужчина
14 июня 2021, 17:34 Анна Семенова
Предварительная причина ЧП – неисправность газовой плиты
Газ рванул в жилой пятиэтажке в городе Коркино около половины двенадцатого, сегодня, 14 июня. Соседи позвонили в МЧС, услышав сильный хлопок. Экстренные службы примчались на место. Пострадал один человек, но очень серьезно. 26-летнего мужчину увезли на скорой, сейчас он находится в реанимации, медики говорят о 90% ожогов тела.
Сам дом при взрыве не пострадал. Как сообщает 74.ru, разрушена оказалась только межкомнатная стена. Если проверки не покажут иных повреждений, людей расселять не потребуется.
Предварительная причина происшествия – нарушения правил пользования газовой плитой. Всех жильцов на время обследования дома эвакуировали. Газ в пятиэтажке будет отключен минимум сутки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.