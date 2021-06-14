В Челябинской области при взрыве в жилом доме пострадал 26-летний мужчина

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14 июня 2021, 17:34 Анна Семенова

Экстренные службы проверяют весь дом. Фото: администрация Коркинского района

Предварительная причина ЧП – неисправность газовой плиты

Газ рванул в жилой пятиэтажке в городе Коркино около половины двенадцатого, сегодня, 14 июня. Соседи позвонили в МЧС, услышав сильный хлопок. Экстренные службы примчались на место. Пострадал один человек, но очень серьезно. 26-летнего мужчину увезли на скорой, сейчас он находится в реанимации, медики говорят о 90% ожогов тела.

Сам дом при взрыве не пострадал. Как сообщает 74.ru, разрушена оказалась только межкомнатная стена. Если проверки не покажут иных повреждений, людей расселять не потребуется.

Предварительная причина происшествия – нарушения правил пользования газовой плитой. Всех жильцов на время обследования дома эвакуировали. Газ в пятиэтажке будет отключен минимум сутки.

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