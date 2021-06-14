В Москве после гибели упавшего с катера ребенка задержали мужчину

Следственный комитет задержал в Москве мужчину, управлявшего катером, за борт которого 13 июня упал ребенок. Шестилетний мальчик, на котором не было в момент инцидента спасательного жилета, погиб.
Установлено, что накануне мужчина на маломерном судне Centurion RI буксировал по Москве-реке вейкбордиста. В этот момент на борту был ребенок без спасательного жилета. В какой-то момент катер начал сильно раскачиваться, вследствие чего мальчик упал в воду и получил несовместимую с жизнью травму, ударившись о винт двигателя.
Водитель судна к настоящему моменту задержан. Гражданину предъявили обвинение.
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