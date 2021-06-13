Двое взрослых и ребенок получили удар током на рыбалке в Челябинской области

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13 июня 2021, 12:43 Анна Семенова

Такие плакаты не остановили рыбаков. Фото: Следственное управление СК России по Челябинской области

Несмотря на то, что кругом были запрещающие знаки, взрослые отправились на водоем

Следственное управление СК Челябинской области выясняет подробности ЧП и будет решать, кто же виновен в произошедшем. Пока известно следующее. Вчера, 12 июня, двое взрослых мужчин и семилетний мальчик отправились рыбачить на озеро Рыбное в поселке Октябрьский.

На пути рыбаков неоднократно встречались знаки о том, что ловить рыбу здесь запрещено, так как рядом расположены линии электропередач. Но взрослых это не остановило. В итоге один из мужчин погиб, его сын и брат попали с ожогами в больницу.

Судебно-медицинская экспертиза покажет точную причину смерти южноуральца.

От удара током на прошлой неделе также погиб ребенок в Челябинске. Играя во дворе, возле нового жилого комплекса, 10-летний мальчик схватился за провод, торчащий из земли. По данному делу был задержан главный энергетик ЖК, свою вину мужчина признал, суд оставил его на свободе до вынесения приговора.

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