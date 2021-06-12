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Жертвами крушения частного самолета во Франции стали как минимум три человека

, 23:09 Источник: РЕН ТВ

Жертвами крушения частного самолета во Франции стали как минимум три человека
pixabay.com

На территории Франции потерпел крушение частный самолет. Жертвами стали минимум три человека. Данная информация поступила от actu.fr.

Трагедия произошла в утренние часы 12 июня. Самолет делал остановку на аэродроме Бондю. Он направлялся в Антверпен из Безье.

Воздушное судно упало в Вамбреши. Согласно предварительной информации, погибли 3 человека.

Сообщается, что находившиеся в самолете граждане, судя по всему, отправлялись к своим близким. На место крушения прибыли спасатели. Также к месту трагедии поспешили муниципальная и национальная полиция, а также мэр Вамбреши Себастьян Броньяр. Специалисты выясняют детали случившегося.

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