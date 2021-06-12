Жертвами крушения частного самолета во Франции стали как минимум три человека

На территории Франции потерпел крушение частный самолет. Жертвами стали минимум три человека. Данная информация поступила от actu.fr.
Трагедия произошла в утренние часы 12 июня. Самолет делал остановку на аэродроме Бондю. Он направлялся в Антверпен из Безье.
Воздушное судно упало в Вамбреши. Согласно предварительной информации, погибли 3 человека.
Сообщается, что находившиеся в самолете граждане, судя по всему, отправлялись к своим близким. На место крушения прибыли спасатели. Также к месту трагедии поспешили муниципальная и национальная полиция, а также мэр Вамбреши Себастьян Броньяр. Специалисты выясняют детали случившегося.
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