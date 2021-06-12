В США дайвер попал в пасть кита и выбрался невредимым

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12 июня 2021, 22:33 Источник: РЕН ТВ

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Жителю США удалось выжить после того, как его проглотил горбатый кит. При этом американец не получил почти никаких травм.

Речь идет о гражданине Соединенных Штатов Майкле Паккарде в возрасте 56 лет. Он ловил омаров ближ побережья Провинстауна. В какой-то момент он попал в пасть кита, отмечает New York Post.

Подчеркивается, что горбатый кит проглотил американца, когда тот погрузился на 10-метровую глубину. В первые секунды Паккард подумал, что его проглотила белая акула, но спустя какое-то время он осознал, что у животного отсутствуют зубы.

Через некоторое время кит выплюнул американца. С момента попадания Паккарда в пасть млекопитающему прошло порядка 40 секунд. Мужчина оказался в больнице, где врачи выявили у него только незначительное повреждение ноги.

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