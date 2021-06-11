При столкновении двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека
11 июня 2021, 22:39
В Белгородской области в пятницу вечером четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей. В областном управлении МВД РФ сообщили некоторые подробности.
Машины Ford Focus и ВАЗ 2112 столкнулись в 19 часов 30 минут в районе 651 километра федеральной автодороги "Крым" между селом Шопино и хутором Жданов на территории Яковлевского городского округа. В результате ДТП погибли оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ 2112.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины ДТП. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.