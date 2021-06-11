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При столкновении двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека

, 22:39

При столкновении двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области

В Белгородской области в пятницу вечером четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей. В областном управлении МВД РФ сообщили некоторые подробности.

Машины Ford Focus и ВАЗ 2112 столкнулись в 19 часов 30 минут в районе 651 километра федеральной автодороги "Крым" между селом Шопино и хутором Жданов на территории Яковлевского городского округа. В результате ДТП погибли оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ 2112.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины ДТП. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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