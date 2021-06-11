В Челябинской области за сутки выпали из окон двое детей и подросток

Аргументы Недели → Происшествия

11 июня 2021, 14:17 Анна Семенова

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А в Челябинске 12-летний школьник сорвался с заброшенной стройки

Если бы публикации в СМИ и сюжеты на телевидении могли предотвратить эти глупые трагедии… Но нет, каждый год журналисты по несколько раз за лето пишут эти страшные новости: упал из окна годовалый, двухлетний, трехлетний ребенок…

За прошедшие сутки, 10 июня, в Челябинской области произошло сразу три падения в разных городах: Сатке, Магнитогорске и Златоусте. Во всех случаях пострадали не неразумные малыши, а вполне уже самостоятельные и думающие ребята, шести, семи и 17 лет.

В региональном минздраве сообщили, что все остались живы, но с тяжелыми травмами находятся в больнице. Одного доставили к врачам с помощью санавиации.

Родителей еще раз призвали следить за своими детьми в летний период особенно внимательно. В Челябинске тоже не обошлось без ЧП с участием ребенка. 12-летний мальчик проводил свой досуг на заброшенной стройке в Металлургическом районе. Не удержавшись, он сорвался с высоты трех метров. Скорая увезла школьника в больницу с переломом.



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