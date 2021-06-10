Менеджер хабаровской турфирмы присвоила 4 млн рублей

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10 июня 2021, 15:06

Три года колонии общего режима получила менеджер туристической фирмы Хабаровска, которая обманула свыше двух десятков клиентов. Всего преступница присвоила порядка 4 млн рублей.

Как сообщает региональная прокуратура, Кировский районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении экс-менеджера ООО «Агентство Альянс Туры». Ее признали виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

- Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в надзорном ведомстве.

Следователи выяснили, что 58-летняя сотрудница фирмы, которая уже была судима за аналогичное преступление, продавала гражданам туры в Таиланд, Вьетнам, Китай и Приморье. На полученные средства при этом она не покупала авиабилеты, не оплачивала проживание клиентов в отеле. Деньгами менеджер распоряжалась по своему усмотрению. Всего ей удалось обмануть 26 человек.

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