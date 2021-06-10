Чиновник из Хабаровского края требовал взятку в миллионы рублей

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10 июня 2021, 13:04

15 лет лишения свободы грозит чиновнику за взятку в несколько миллионов рублей при выполнении работ по реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре.

Правоохранители задержали главу краевого государственного бюджетного учреждения «Комсомольска-на-Амуре набережная реки Амур» по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Следователи настаивают на версии, согласно которой подозреваемый, являясь представителем заказчика по выполнению реконструкции на указанном объекте, потребовал от субподрядчика взятку в несколько млн руб. за выполнение действий в интересах этой организации. Главы субподрядной организации передали эту информацию в ФСБ. Далее переговоры уже контролировали сотрудники службы.

В настоящее время чиновника задержали. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу. Инкриминируемые ему ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагает срок лишения свободы от восьми до 15 лет и штраф до семикратной суммы взятки.

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