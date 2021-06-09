Крушение военного вертолета в Афганистане унесло жизни трех человек

На территории Афганистана упал принадлежащий ВВС этой страны вертолет, в результате чего погибшими оказались трое военнослужащих. Кроме того, ранения получил один военный.
Данная информация поступила от телеканала TOLO News, который в своем материале ссылается на оборонное ведомство Афганистана. Отмечается, что Ми-17 упал в районе Джагату провинции Вардак. Крушение винтокрылой машины произошло накануне в темное время суток.
Военного, который был травмирован, направили воздушным транспортом в медицинское учреждение. TOLO News также сообщил, что радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило о своей причастности к крушению этой боевой единицы.
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