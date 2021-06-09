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В Екатеринбурге сотрудник полиции наложил на себя руки во время дежурства

, 11:06 Источник: Вечерние Ведомости

В Екатеринбурге сотрудник полиции наложил на себя руки во время дежурства
pixabay.com

В административном центре Свердловской области полицейский во время дежурства свел счеты с жизнью. Трагедия произошла седьмого июня. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Отмечается, что близ торгового центра “Леруа Мерлен” в Октябрьском районе на дежурство заступил наряд патрульно-постовой службы. В ходе несения службы один из сотрудников полиции сказал другому, что ему нужно справить нужду в кустах. При этом через несколько минут после того, как полицейский отошел, прозвучал выстрел.

Сразу после этого коллега бросился к кустам и столкнулся с телом напарника. На земле он обнаружил также табельный пистолет. На место прибыли медики, констатировав смерть. Правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.

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