В Екатеринбурге сотрудник полиции наложил на себя руки во время дежурства

В административном центре Свердловской области полицейский во время дежурства свел счеты с жизнью. Трагедия произошла седьмого июня. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Отмечается, что близ торгового центра “Леруа Мерлен” в Октябрьском районе на дежурство заступил наряд патрульно-постовой службы. В ходе несения службы один из сотрудников полиции сказал другому, что ему нужно справить нужду в кустах. При этом через несколько минут после того, как полицейский отошел, прозвучал выстрел.
Сразу после этого коллега бросился к кустам и столкнулся с телом напарника. На земле он обнаружил также табельный пистолет. На место прибыли медики, констатировав смерть. Правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.