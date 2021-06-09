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В Черном море разбился истребитель ВВС Болгарии МиГ-29

, 09:51

В Черном море разбился истребитель ВВС Болгарии МиГ-29
pixabay.com

В Черном море потерпел крушение принадлежащий болгарским ВВС истребитель. Речь идет о МиГ-29. Катастрофа произошла девятого июня.

В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. Этой информацией поделилась болгарская газета “Сега”, которая в своем материале ссылается на Минобороны Болгарии, подчеркивают Известия.

Отмечается, что самолет исчез с радаров около часу ночи, когда выполнял тренировочную задачу в ходе учений под названием “Шабла 21”. В болгарском оборонном ведомстве добавили, что в поисках пилота МиГ-29 задействованы силы ВМС страны, ВВС, Пограничной полиции и Совместного командования спецоперациями. Из-за крушения истребителя было принято решение приостановить военные учения, пишет ТАСС.

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