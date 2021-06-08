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В подмосковных Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба

, 19:26 Источник: РИА "Новости"

В подмосковных Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба
медведь, pixabay.com

В подмосковных Мытищах ведутся поиски медведя, который ранее сбежал из частного гольф-клуба. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 8 июня, сотрудник экстренных служб региона.

Согласно последним данным, в поисках сбежавшего из гольф-клуба медведя участвуют сотрудники полиции и охотхозяйств Мытищинского и Королевского подразделений. К настоящему момент местонахождение животного не установлено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Есть данные о том, что медведь среднего размера сбежал из гольф-клуба минувшей ночью.

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