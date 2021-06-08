Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Волгоградской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 июня 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Волгоградской области возле одного из учебных заведений города Волжский неизвестный открыл стрельбу по детям. В результате происшествия пострадали два подростка.

«Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», - пояснили в комитете здравоохранения региона.

Собеседник отметил, что подростки госпитализированы. По его словам, один ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасений у медиков.

В «скорой» уточнили, что звонок поступил от завуча школы № 15 поселка Краснооктябрьский, включенного в черту Волжского.

По предварительным данным, стреляли из пневматического оружия. Полиция ищет злоумышленника.

Ранее отец Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая стрельбу в казанской гимназии № 175, рассказал подробности о поведении своего сына до случившегося, а также опроверг «ложную» информацию, которую публикуют СМИ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости