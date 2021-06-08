За один день в Челябинске потушили сто пожаров из-за тополиного пуха

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8 июня 2021, 12:46 Анна Семенова

Тополиный пух, если его поджечь, становится очень опасным. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Ситуация опасная – такие возгорания распространяются очень быстро

Клубочки тополиного пуха на дорогах многих так и манят. Уж очень хочется поджечь их и посмотреть мини-фаер-шоу. А знаете, чем может обернуться опасная шалость? Большой трагедией. Пух горит очень быстро, охватывая огнем все на своем пути. Только за прошедшие сутки, 7 июня, пожарные Челябинска и Копейска боле ста раз выезжали, чтобы потушить возгорания, с которыми очевидцы уже не могли справиться самостоятельно.

Не бросайте рядом с горами пуха непотушенную сигарету. Не оставайтесь равнодушными, если видите, что дети балуются со спичками во дворе. Пострадать могут и сами ребята, и, например, припаркованные рядом автомобили.

Городским властям рекомендовали использовать спецтехнику, чтобы залить места скопления пуха в Челябинске водой.

А вот несколько историй о том, к чему приводит поджигание пуха.

В Омске на днях чуть не загорелась школа. Огонь от горящих пушинок быстро распространился по территории учебного заведения. Спасибо сотрудникам МЧС, которые быстро примчались по тревоге и устранили пожар. Сгорело 1000 квадратных метров травы возле здания.

Также вчера ЧП произошло в Ульяновске. Горящий тополиный пух перекинулся на иномарку и моментально спалил ее. К счастью, внутри никого не было и обошлось без пострадавших.

В прошлом, 2020 году, в Челябинске, на стоянке по ул.Братьев Кашириных, от чьей-то безалаберности были повреждены огнем сразу три автомобиля. Прохожие не смогли потушить возгорания сами, пришлось вызывать пожарных.

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