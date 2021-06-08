В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

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8 июня 2021, 11:55 Источник: РИА Новости

фото: сайт МЧС РФ

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин сообщил, что в поселке Кузьмолово Ленинградской области введен режим повышенной готовности в связи с передачей от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность.

Ильин не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. По его словам, для контроля за обстановкой задействованы датчики мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолово.

«Превышений радиационного фона как ранее, так и в настоящее время не фиксируется. Никаких угроз населению объект не представляет. В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно», - пояснил он.

По некоторым данным, причиной введения режима повышенной готовности стал нерешенный вопрос охраны опасных объектов предприятия ФГУП «РНЦ Прикладная химия», которое изменило форму собственности. Там производят фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.

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