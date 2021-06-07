В США четвертый день не стихают митинги из-за гибели темнокожего мужчины

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7 июня 2021, 17:35 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Уже четыре дня подряд в Миннеаполисе, США, на улицах можно наблюдать десятки протестующих. Причиной акций протеста стало убийство афроамериканца полицейскими, которое произошло на днях. Данная информация поступила от телеканала CBS Minnesota.

Речь идет о темнокожем мужчине Уинстоне Смите, которому было 32 года. Правоохранители застрелили его, когда проводили задержание. В местной полиции сообщили, что Смита обвиняли в незаконном хранении оружия.

Когда полицейские прибыли на место и попытались задержать афроамериканца, тот начал стрелять по ним. При этом выстрелы мужчина производил из припаркованного автомобиля. В итоге его застрелили, он умер на месте.

Произошедшее побудило некоторых американцев выйти на улицы и стать участниками протестов. Накануне в Миннеаполисе зафиксировали свыше 100 протестующих, которые заявляли о необходимости провести справедливое расследование по делу Уинстона.

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