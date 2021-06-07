В Абхазии ищут упавшую с моста в реку российскую туристку

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7 июня 2021, 09:58 Источник: ТАСС

Абхазия, фото: pixabay.com

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян сообщил, что спасатели ведут поиск российской туристки, которая упала с моста в реку в районе Гегского водопада в Гудаутском районе республики.

«В воскресенье в районе Гегского водопада с моста в реку упала туристка из России … известно, что россиянка 1997 года рождения находилась на отдыхе в Сочи, в Абхазию приехала на экскурсию», - пояснил он.

Россиянка упала в реку Бзыбь в Рицинском национальном парке. Отмечается, что мост, с которого упала девушка, был без оградительных перил. Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное, уточнили в пресс-службе МЧС.

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