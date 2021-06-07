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Ребенок погиб от удара током во время прогулки во дворе в Челябинске

, 09:14 Источник: СУСК РФ по Челябинской области

Ребенок погиб от удара током во время прогулки во дворе в Челябинске
электричество, pixabay.com

В Челябинске десятилетний мальчик погиб, когда взялся руками за оголенный провод во время прогулки во дворе. Соответствующую информацию предоставило следственное управление СК РФ по региону.

Установлено, что накануне вечером на территории жилого комплекса в Челябинске было найдено тело ребенка с признаками поражения электрическим током.

По факту данного происшествия следственными органами СК РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности". Предполагается, что мальчик взялся руками за оголенный провод, который лежал на земле во дворе.

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