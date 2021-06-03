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Три ребенка погибли при обрушении плиты недостроенного дачного дома под Воронежем

, 20:38 Источник: ТАСС

Три ребенка погибли при обрушении плиты недостроенного дачного дома под Воронежем
МЧС, Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

В четверг, 3 июня, в недостроенном дачном доме в Лискинском районе Воронежской области произошло обрушение плиты. В результате происшествия трое детей погибли.

«В 18:10 по системе 112 поступила информация о том, что в недостроенном дачном доме в Лискинском районе, с. Копанище, ул. Свободы д. 29, произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей», - пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Источник в экстренных службах сообщил, что под завалами обнаружены тела троих детей. Все мальчики в возрасте от 7 до 12 лет.
Старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов подтвердил, что среди погибших два мальчика 12 лет и один 8 лет. Проверка, которая проводится следственными органами, взята на контроль прокуратуры области.

На месте работают расчеты местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда города Лиски и врачи скорой помощи.

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