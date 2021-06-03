Рабочий погиб в результате взрыва на руднике в Бурятии

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3 июня 2021, 11:21 Источник: РИА "Новости"

рабочие в шахте, pixabay.com

В Окинском районе Бурятии на золотодобывающем руднике "Владимирский" произошла непроизвольная детонация взрывчатки. В экстренных службах региона заявили, что в результате случившегося один человек погиб.

Согласно предварительным данным, еще семь человек смогли самостоятельно выбраться на поверхность из штольни №1 рудника "Владимирский" после взрыва. На место происшествия, по словам источника в экстренных службах, незамедлительно выехали спасатели и следователи.

К настоящему моменту информации информации о том, по какой причине произошла детонация, не поступало. Обстоятельства инцидента устанавливают специалисты.

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