В Челябинской области приезжий заблудился на Таганае, а дети застряли на горе

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3 июня 2021, 09:34 Анна Семенова

Детей, застрявших на горе, быстро спустили вниз. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

У спасателей началась горячая пора

Сразу два случая с туристами произошли 1 и 2 июня в Челябинской области. В первый летний день гость из Московской области решил на велосипеде познакомиться с красотами Тургояка. Однако в сумерках он потерял свой байк, а услышав вой диких зверей, растерялся и совсем сбился с пути. Хорошо, что с собой у него был телефон. Переночевать в горах без спичек, фонарика и теплых вещей он бы не смог. Температура воздуха ночью опустилась до +10. А бедолага был в одной футболке и сланцах. Спасатели оперативно примчались по звонку. На квадроцикле по координатам они быстро нашли потеряшку и доставили его в город.

Вторая история произошла 2 июня в городе Аша. В МЧС вечером позвонили местные жители, которые сообщили, что на горе уже давно сидят несколько детей, которые явно не могут спуститься.

Оказалось, что четверо ребятишек 10-11 лет забрались на 50 метров в поисках приключений. Однако в обратный путь по отвесной скале отправиться побоялись. Спасатели, медики, полиция и промышленные альпинисты выехали на указанное место. Юных туристов быстро спустили на землю. Врачи осмотрели их, никто не пострадал.

В поисково-спасательной службе еще раз призвали родителей внимательнее относиться к досугу своих детей в летние каникулы.

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