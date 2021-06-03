В поселке под Челябинском бабушку с внучкой на переходе сбил лихач

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3 июня 2021, 07:50 Анна Семенова

Бабушка с внучкой шли по "зебре"... Фото: сайт издания "Сосновская нива"

Жители Красного поля уже не раз просили чиновников установить в этом месте светофор

Авария произошла вчера, 2 июня, в поселке Красное Поле. Как пишет издание «Сосновская нива», бабушка с внучкой шли в школу. Дорогу они переходили по «зебре», но это не уберегло их от беды. В какую-то долю секунды пожилая женщина увидела, что на них несется автомобиль. Она оттолкнула внучку в сторону. Тут же в бабушку влетела «десятка».

Девочка не избежала травм, у нее сотрясение мозга, гематома на лице. Кроме того, ребенок находится в шоке. Бабушка же в тяжелом состоянии в больнице. Она перенесла операцию. В двух местах сломаны кости черепа.

Как сообщают жители поселка, каждый день дети, идущие в школу, боятся оказаться под колесами в этом злополучном месте. Лихие автовладельцы не спешат сбавлять скорость перед пешеходным переходом. Несколько лет назад именно здесь произошла идентичная авария, когда под колесами оказались мама и дочка. Тогда женщина чудом выжила, получив множественные травмы.

Чиновники в ответ на просьбы краснопольцев установить здесь светофор отвечают, что возможности такой нет…

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