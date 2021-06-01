В Челябинской области расследуют обстоятельства избиения девочки в школе

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 июня 2021, 16:01 Анна Семенова

Откуда взялась в детях такая жестокость, попытается разобраться омбудсмен. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

13-летней школьнице нанесли серьезные травмы, а видео издевательств выложили в интернет

ЧП произошло в одной из школ Верхнего Уфалея (Челябинская область). В интернете появилось видео, где сверстницы жестоко избивают девочку. Очевидцы спокойно снимают происходящее на камеру.

Оказалось, что участники конфликта – семиклассницы. 13-летняя пострадавшая получила серьезные травмы.

К делу подключился Следственный комитет. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пока известно лишь о возбуждении административного дела по статье «Побои».

Приехать в Верхний Уфалей собирается и детский омбудсмен Евгения Майорова. Она хочет комплексно изучить проблему, посетив и школу, и семьи девочек.

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