В Индии тела умерших от коронавируса людей выловили из реки Ганг

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1 июня 2021, 10:21 Источник: RT

фото: pixabay.com

В Индии 31 мая из реки Ганг в штате Уттар-Прадеш спасатели выловили тела шести человек. Поскольку тела, извлеченные из реки, подверглись сильному разложению, идентифицировать их не удалось.

Телеканал India TV передал, что "врачи провели последние обряды в крематории в соответствии с руководящими принципами по обращению с телами людей, зараженных коронавирусом".

Власти индийских штатов Уттар-Прадеш и Бихар ранее сообщали об обнаружении в реке Ганг более 100 трупов. Не исключено, что это останки погибших от коронавируса. В Индии фиксируются рекордные показатели случаев заболевания ковидом, кремация или самостоятельное погребение стоит очень дорого.

Телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии сообщил последние новости о ситуации по коронавирусу. В стране за сутки выявили 127 510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Всего за период пандемии число зафиксированных пациентов с COVID-19 превысило 28,1 млн, - передает RT.

За сутки умерли 2795 человек c ковидом. Всего в Индии скончались более 331 тысячи пациентов с подтверждённым COVID-19.

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