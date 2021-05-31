Аэробус А-321 из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево

В Москве в понедельник пассажирский самолёт А-321 из Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Представитель экстренных служб сообщил, что причиной аварийной посадки стал запах горелой проводки в салоне аэробуса. Посадка прошла штатно.
Сколько пассажиров был на борту лайнера, не уточняется. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства авиапроисшествия выясняются.
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